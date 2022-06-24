Газ в Германии может подорожать в три раза из-за сокращения поставок из России.

Об этом заявил глава федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, сообщает The Guardian.

Москва сократила поток газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40% на прошлой неделе, сославшись на технические причины, которые Берлин отвергает как предлог, вызвавший повышение рыночных цен в четыре-шесть раз, заявил Мюллер.

По его словам, такие "огромные скачки цен" вряд ли будут полностью переложены на потребителей, но гражданам Германии пришлось готовиться к резкому росту цен.

"Возможно удвоение или утроение", — сказал он.

Ранее мы писали, что на фоне ограничения Россией поставок газа в ЕС его цена на европейских биржах уже выше 1500 долларов за тысячу кубометров. В последние недели Россия значительно снизила поставки газа в ЕС по "Северному потоку-1".

Официальная причина "Газпрома" - проблемы с ремонтом оборудования, которое не может закончить компания "Сименс" из-за санкций против России.

В Европе, впрочем, уверены, что Россия не поставляет газ по политическим причинам и готовятся к тому, что ближе к зиме РФ может полностью прекратить поставки газа.

Также сообщалось, что власти ФРГ готовятся объявить режим аварийной ситуации из-за обстановки с поставками газа.