После сокращения поставок из России в Германии в три раза может подорожать газ
Газ в Германии может подорожать в три раза из-за сокращения поставок из России.
Об этом заявил глава федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, сообщает The Guardian.
Москва сократила поток газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40% на прошлой неделе, сославшись на технические причины, которые Берлин отвергает как предлог, вызвавший повышение рыночных цен в четыре-шесть раз, заявил Мюллер.
По его словам, такие "огромные скачки цен" вряд ли будут полностью переложены на потребителей, но гражданам Германии пришлось готовиться к резкому росту цен.
"Возможно удвоение или утроение", — сказал он.
Ранее мы писали, что на фоне ограничения Россией поставок газа в ЕС его цена на европейских биржах уже выше 1500 долларов за тысячу кубометров. В последние недели Россия значительно снизила поставки газа в ЕС по "Северному потоку-1".
Официальная причина "Газпрома" - проблемы с ремонтом оборудования, которое не может закончить компания "Сименс" из-за санкций против России.
В Европе, впрочем, уверены, что Россия не поставляет газ по политическим причинам и готовятся к тому, что ближе к зиме РФ может полностью прекратить поставки газа.
Также сообщалось, что власти ФРГ готовятся объявить режим аварийной ситуации из-за обстановки с поставками газа.