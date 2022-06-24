В Германии в ответ на сокращение поставок газа из России могут отрезать часть трубопровода "Северный поток-2", чтобы использовать его для своих нужд.

Об этом пишет Spiegel.

Как сообщают источники Spiegel, в Минфине Германии решили национализировать часть "Северного потока - 2", проходящего по территории страны. Отрезанный участок трубы могут использовать для соединения восточной и южной Германии с мобильным терминалом СПГ в Балтийском море.

"Согласно информации Spigel, федеральное правительство использует модель, которая, вероятно, вызовет раздражение у Владимира Путина", - прогнозирует немецкое издание.

Ранее Россия сократила поставки по трубопроводу "Северный поток-1" на 60%, что вызвало опасения у правительства Германии. Там считают, что РФ под видом плановых работ создает условия для газового кризиса, ведь сокращая поставки по одной трубе, она не компенсирует их по другим путям, как это делалось ранее.

В России же объясняют сокращение поставок отсутствием запчастей из-за санкций.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не верит этим объяснениям Москвы относительно причин сокращения поставок газа в Европу.

По его мнению, заявления России о том, что поставки газа сократились из-за отсутствия запасных частей из-за санкций, "неправдоподобны".