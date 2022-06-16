Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал граждан сократить потребление энергии после того, как "Газпром" анонсировал сокращения поставок по газопроводу "Северный поток-1" из-за необходимости ремонта. Об этом сообщает агентство DPA.

Поставки снизятся до суточного максимума в 67 млн куб.м. по сравнению со 167 млн.куб. в начале недели. Только за два дня объем поставок в Германию снизится на 60%.

В своем Twitter Хабек заявил, что "пришло время" экономить на потреблении энергии. По его словам, в этой ситуации помогает каждый киловатт-час.

"Хотя поставки в Германию были обеспечены за счет других, более дорогих источников, "мы должны быть бдительными. Прежде всего, мы не должны позволить себя разделить, поскольку это то, что намерен сделать Путин", - заявил Хабек и добавил, что германские газовые хранилища заполнены примерно на 56%.

Как писала "Страна", из-за санкций Siemens не может доставить турбину для Северного потока. В РФ это назвали "катастрофой" для ФРГ.

Напомним, в Минэкономики ФРГ "Северный поток-2" назвали "фактически мертвым".

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.