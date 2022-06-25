Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев начал угрожать Молдове отключением газа в ответ на заявление спикера парламента Молдовы о необходимости поддержать санкции против РФ.

"Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС", - написал Медведев у себя в Telegram.

Также он раскритиковал якобы намерение властей Молдовы войти в состав Румынии и таким образом решить проблему Приднестровья (в Кишиневе таких планов, отметим, не озвучивали).

"Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России", - написал он.

Напомним, вчера президент Молдовы Майя Санду заявила, что угрозы нападения России нет.

Отметим, что угрозы в публикациях последнее время не редкость для Медведева. Он угрожал Украине исчезновением, а также недавно назвал приехавших в Украину европейских лидеров "любителями лягушек, ливера и макарон".