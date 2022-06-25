Молдова уверена, что в ближайшее время Россия на нее не нападет. Президент страны Майя Санду не обладает информацией о том, что Россия якобы планирует атаковать республику в ближайшее время.

Об этом она заявила в эфире телеканала Prime.

"У нас нет информации, что РФ планирует атаковать Молдову. Информация, которой мы обладаем, дает нам определенную степень безопасности, но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода", - заявила Санду.

Она также отметила, что в стране никак не притесняются русскоговорящие граждане.

Ранее мы писали, что после получения статуса кандидата в члены ЕС Молдова должна будет присоединиться к европейским санкциям против России.

Помимо этого, в конце мая западные СМИ сообщали, что Россия все же может попытаться открыть второй фронт против Украины из Молдовы. Существует "ряд индикаторов", которые свидетельствуют о подготовке РФ к захвату Молдовы.

При этом даже тогда президент Молдовы Майя Санду была уверена, что стране не грозит втягивание в войну, а вопрос Приднестровья будет решаться политическим путем.