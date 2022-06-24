Украина и Молдова намерены осенью 2022 года возобновить железнодорожное сообщение для грузовых перевозок на участке Березино-Бессарабская, которое остановилось в конце 1990-х.

Как сообщается на сайте Министерства инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова, меморандум о взаимопонимании, предполагающий возобновление железнодорожного сообщения, 23 июня подписали представители этого кишиневского ведомства и Министерства инфраструктуры Украины.

С молдавской стороны подпись поставил вице-премьер-министр Андрей Спину, с украинской - министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Таким образом, Республика Молдова сможет экспортировать и импортировать товары через порт Измаил, расположенный на Дунае, сократив заторы в порту Рени. В то же время через этот участок железнодорожной линии Украина сможет экспортировать товары в Республику Молдова и в страны ЕС", - говорится на сайте.

Железнодорожный участок Березино-Басарабская на территории Украины был разобран в 1997 году. А в 1999 году закрыли участок между станциями Ротово и Рауховка в обход Одессы.

Отстроенный участок будет иметь длину примерно 23 км. Из них 1,2 км железной дороги будет построено на территории Молдовы.

Напомним, в день подписания документа Украина и Молдова получили статус кандидата в члены ЕС.

Между тем Молдова отказывается предоставлять Украине военную помощь.