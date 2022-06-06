Депутата Верховной Рады Украины Евгения Яковенко задержали на молдавской границе.

Об этом 5 июня изданию News Maker сообщили в пресс-службе пограничной полиции.

"На пограничном КПП был обнаружен гражданин Украины, который находится в международном розыске. По запросу Интерпола пограничники задержали его и поместили в следственный изолятор", - сказала пресс-секретарь пограничной полиции Раиса Новицки.

Глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центю сказал, что Яковенко был объявлен в розыск Беларусью (по линии Интерпола).

Он подтвердил, что минские власти обвиняют украинского депутата во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

Яковенко был избран как мажоритарщик из партии Батькивщина, но затем стал внефракционным. Сейчас Яковенко помещен в следственный изолятор.

Ранее "Страна" сообщала, что суд рассматривал дело о подкупе избирателей в 52 округе. По результатам голосования по многомандатному округу "Батькивщина" набрала 3,9% голосов, а победу с 57% одержала "Оппозиционная платформа". В голосовании по одномандантному округу 28,96% получил кандидат от "Батькивщины" Евгений Яковенко, а 26% Олег Погодин от "Оппозиционной платформы", но политсила заявила о фальсификации результатов голосования.