Народным депутатам существенно сократили сумму возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на официальный ответ Верховной Рады на запрос.

Если ранее каждый депутат получал в среднем около 45 400 гривен в месяц такой доплаты, то с началом вторжения РФ сумма уменьшилась до 24-27 тысяч.

Также сообщается, что заработная плата главы ВР Руслана Стефанчука за 3 месяца работы с февраля по апрель составила 135 тысяч гривен, его первого заместителя Александра Корниенко - 94 тысяч гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 96 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, что в Украине нарастают проблемы с финансированием госсектора. Многие бюджетники жалуются на задержки по зарплатам и вынуждены брать отпуски за свой счет.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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