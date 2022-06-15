В Кремле не стали опровергать сомнения Медведева о будущем Украины через два года
В Кремле не стали опровергать заявление зампред Совбеза Дмитрия Медведева, который допустил, что Украины может не оказаться на карте мира через два года.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщают российские СМИ.
Он заявил, что "у Украины большие проблемы". "И да, это можно констатировать", - сказал Песков, комментируя, вероятно, слова Медведева.
"Главное, что продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины как-то обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию. Вот поэтому, конечно, ничего хорошего Украине это не сулит", - сказал спикер Кремля.
Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили отменить признание независимости Украины и еще трех стран.
Также сообщалось, что Путин провозгласит "новый мировой порядок" в своей речи на Петербургском международном экономическом форуме.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.