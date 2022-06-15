В Кремле не стали опровергать заявление зампред Совбеза Дмитрия Медведева, который допустил, что Украины может не оказаться на карте мира через два года.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщают российские СМИ.

Он заявил, что "у Украины большие проблемы". "И да, это можно констатировать", - сказал Песков, комментируя, вероятно, слова Медведева.

"Главное, что продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины как-то обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию. Вот поэтому, конечно, ничего хорошего Украине это не сулит", - сказал спикер Кремля.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили отменить признание независимости Украины и еще трех стран.

Также сообщалось, что Путин провозгласит "новый мировой порядок" в своей речи на Петербургском международном экономическом форуме.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.