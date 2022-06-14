Депутат Государственной Думы России Евгений Фёдоров (фракция "Единая Росссия") предложил отозвать признание независимости ещё трёх стран, кроме Литвы. Речь идет об Украине, Эстонии и Латвии.

Об этом он заявил в интервью "Спутнику".

"Это мы только начали с Литвы. И понятно почему - Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. А после того, как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР", - заявил он.

Напомним, ранее Федоров внес законопроект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской республики".

Также сообщалось, что в Госдуме рассчитывают на "присоединение" Донецкой, Луганской и Херсонской областей к РФ уже в июле.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.