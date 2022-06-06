Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов допустил ввод в Украину совместных военных сил государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом со ссылкой на слова Картаполова пишет "Интерфакс".

По его словам, "нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ" и на захваченных с 24 февраля территориях, и на территориях, контролируемых "ЛДНР".

Картаполов также добавил, что "мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть".

Он также заявил, что "Россия может нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины в случае поставок Киеву РСЗО дальнего действия".

Напомним, ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что возможность привлечения к войне в Украине ОДКБ не обсуждалась.

Вместе с тем мы сообщали, что РФ уже неоднократно угрожали Украине из-за поставок американских РСЗО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.