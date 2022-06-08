Президент России Владимир Путин не будет проводить в июне ежегодную "прямую линию".

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Прямая линия не может состояться в этом месяце", — заявил Песков, добавив, что сроки ее проведения неизвестны, но подготовка к мероприятию ведется.

Пресс-секретарь президента не уточнил причины переноса "прямой линии".

Российский президент проводит прямую линию в июне ежегодно, начиная с 2017 года. Но исключение было: в 2020-м она не проводилась из-за ковида.

Ранее мы сообщали, что по мнению президента Владимира Зеленского, внутри властной верхушки России никто не собирается отстранять с поста Владимира Путина. Как считает президент, в команде Путина давние прочные связи.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.