Медведев усомнился, что Украина через два года "будет существовать на карте мира"
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что Украина хочет получить из США газ по ленд-лизу.
Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Так, Медведев написал, что он видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от США СПГ с оплатой поставки через 2 года.
"Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - написал Медведев.
Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили отменить признание независимости Украины и еще трех стран.
Также мы разбирались, зачем Россия ускоряет подготовку к аннексии украинских территорий.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.