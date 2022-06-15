Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что Украина хочет получить из США газ по ленд-лизу.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Так, Медведев написал, что он видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от США СПГ с оплатой поставки через 2 года.

"Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - написал Медведев.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили отменить признание независимости Украины и еще трех стран.

Также мы разбирались, зачем Россия ускоряет подготовку к аннексии украинских территорий.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.