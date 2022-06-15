Если Россия будет продолжать наступление нынешними темпами, она в конечном итоге захватит большую часть Донбасса.

Такое мнение высказал военный аналитик британского телеканала Sky News Майкл Кларк.

По его мнению, Украина заставляет россиян платить высокую цену за взятие Северодонецка. Однако он считает, что двумя основными задачами для Украины является защита городов Краматорск и Славянск, расположенных западнее.

Кларк также напомнил, что в предыдущую фазу войны потери России были намного выше, а сейчас они примерно сравнялись с украинскими. Это значит, сказал он, что обе стороны могут потерять около трех тысяч солдат в течение месяца.

По словам Кларка, на Донбассе идет "настоящая рукопашная стычка в стиле Второй мировой войны", когда войска сражаются улица за улицей.

Поскольку обе стороны теряют такое количество солдат, Кларк прогнозирует, что ни одна из них не сможет продержаться долго, поэтому неизбежно будет пауза, пока обе стороны переведут дух.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.