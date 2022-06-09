В Кремле ждут момента, когда союзники Украины устанут от войны и не будут так активно поддерживать украинскую армию.

Такое мнение высказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью изданию "НВ".

Симмонс считает, что уже сейчас начала наблюдаться определенная усталость от войны, особенно в западных СМИ. Например, юбилей правления королевы Елизаветы II в Британии "затмил" новости о ситуации в Украине.

Также посол добавила, что самым сложным для Украины в 2022 году будет период, начиная с конца осени до конца зимы, потому что именно в это время Россия станет шантажировать Запад экспортом газа.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "Украина должна оставаться в центре мирового внимания".

Ранее мы писали, что у Зеленского раскритиковали Евросоюз за ослабление санкций против России.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.