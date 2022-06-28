Евросоюз ожидают "газовые потрясения", и Еврокомиссия готовит план борьбы с ними.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон после встречи министров энергетики стран-членов ЕС, сообщает Reuters.

"С самого начала вторжения России в Украину мы знали, что возможен очень серьезный срыв, и теперь это кажется вероятным. Мы проделали большую важную работу, чтобы быть готовыми к этому. Но сейчас пришло время активизировать ее", - сказала она.

"Ситуация ухудшается. Хотя поставки газа в страны-члены в настоящее время гарантированы, риски безопасности поставок выше, чем когда-либо", - добавила Симсон, отметив, что экспорт российского газа в ЕС вдвое меньше, чем год назад.

Она сообщила, что Еврокомиссия в июле предложит план ЕС по подготовке к дальнейшим газовым потрясениям, поскольку Россия уже сократила или сократила поставки в 12 из 27 стран-членов блока.

Ранее "Страна" писала, что в Европе уверены, что Россия не поставляет газ по политическим причинам и готовятся к тому, что ближе к зиме РФ может полностью прекратить поставки газа.

Также мы рассказывали, что в Германии хотят отрезать часть трубопровода "Северный поток - 2" и использовать ее для своих нужд.