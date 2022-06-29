В Херсонской области россияне захватили контроль над облэнерго и электросетями
Россияне взяли под свой контроль предприятия, осуществляющие поставку и распределение электроэнергии потребителям в Херсонской области.
Об этом сообщает "Херсоноблэнерго" на своем сайте.
Сообщается, что российские власти назначили собственного "главу" этой компании.
В связи с этими событиями "Херсоноблэнерго", по ее информации, "частично утратило контроль над обслуживанием сетей".
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