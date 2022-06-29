Россияне взяли под свой контроль предприятия, осуществляющие поставку и распределение электроэнергии потребителям в Херсонской области.

Об этом сообщает "Херсоноблэнерго" на своем сайте.

Сообщается, что российские власти назначили собственного "главу" этой компании.

В связи с этими событиями "Херсоноблэнерго", по ее информации, "частично утратило контроль над обслуживанием сетей".

Ранее сообщалось, что в захваченной россиянами части Херсонской области начали подготовку к "референдуму" о присоединении к РФ.

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