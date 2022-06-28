Во вторник, 28 июня, российские оккупанты ударили ракетами по Криворожской тепловой электростанции (ТЭС).

Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

На данный момент последствия выясняются.

Ранее мы писали, что сегодня в Днепре звуки нескольких взрывов раздались около 17:00, буквально через 20 минут после объявления воздушной тревоги. Жители одного из районов города видели пролетающую над их домами ракету. После взрыва над одной из промзон Днепра поднялся дым.

Как выяснилось позже, вражеская ракета попала в СТО в Днепре. На местном СТО не было никакой военной техники, военных или оружия. На данный момент под завалами находятся люди, на месте работают спасатели. В целом в Днепропетровскую область летело 6 ракет. Три сбила ПВО. Помимо попадания в СТО, пострадали также железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

Также из-за ракетных обстрелов по Днепру два поезда из этого города выйдут с задержкой.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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