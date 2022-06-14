Уже с завтрашнего дня основные почтовые операторы Украины - Укрпочта и Новая почта начнут доставку товаров, купленных на сервисе AliExpress.

Об этом говорится в заявлениях руководителей почтовых компаний.

Сейчас доставка возможна в 14 областей: Винницкую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Кировоградскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую, Черновицкую.

"Пользователи снова могут заказывать доставку товаров с AliExpress сразу на сайте в отделение или почтомат Новой почты. Для этого нужно только указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение/почтомат", – заявил СЕО Новой почты Глобал Юрий Беневитский.

"С 15 июня AliExpress / Cainiao возобновляет доставку через "Укрпочту" в Украину. Доставка будет осуществляться через одну из европейских стран и затем доставляться в Украину "Укрпочтой", - сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Facebook.

Скриншот: Facebook/Ігор Смілянський

Ранее мы писали о том, что "Новая почта" возобновила доставку из зарубежных интернет-магазинов.

Также "Страна" рассказывала, что украинцы прислали 1500 своих эскизов для почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины!". Из них отобрали пять кандидатов.