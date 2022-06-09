Украинцы прислали 1500 своих эскизов для почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины!". Из них отобрали пять.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

Теперь из пяти оставшихся украинцам предстоит выбрать одну.

Проголосовать можно в "Дие", в тг-канале Смелянского и на страницах "Укрпочты" в соцсетях.

Напомним, что тема "Доброго вечора, ми з України" победила в голосовании среди украицнев.

Также мы публиковали фото, как у Главпочтамта в Киеве выстроилась огромная очередь за маркой "Русский военный корабль... Всьо!".

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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