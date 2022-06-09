"Добрый вечер, мы из Украины". "Укрпочта" показала пять вариантов новой марки. Фото
Украинцы прислали 1500 своих эскизов для почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины!". Из них отобрали пять.
Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.
Теперь из пяти оставшихся украинцам предстоит выбрать одну.
Проголосовать можно в "Дие", в тг-канале Смелянского и на страницах "Укрпочты" в соцсетях.
Напомним, что тема "Доброго вечора, ми з України" победила в голосовании среди украицнев.
Также мы публиковали фото, как у Главпочтамта в Киеве выстроилась огромная очередь за маркой "Русский военный корабль... Всьо!".
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