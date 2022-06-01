У стен Кремля мужчина сыграл на аккордеоне песню "Ой у лузi червона калина", которая стала символом украинского сопротивления российской агрессии.

Видео появилось в соцсетях.

На видео не видно, чтобы кто-то из прохожих возмущался "антироссийской" песней.

Как известно, в России задерживают даже за одиночные пикеты против войны. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

"Ой у лузі червона калина" - украинская народная песня времен Богдана Хмельницкого, которая была гимном Украинских сечевых стрелков, активно использовалась в подразделениях УПА.

В 2022 году песня приобрела новую волну популярности после исполнения солистом "Бумбокс" Андреем Хливнюком в первые дни русского вторжения. На нее даже записала кавер-версию культовая группа Pink Floyd под названием "Hey, Hey, Rise Up!".

Песню активно поют по всему миру, используют для видео в соцсетях, а ее совместное исполнение известными украинскими музыкантами набрало 13 млн просмотров.

Еще одним хитом этой войны стала фраза про "русский военный корабль". "Укрпочта" выпустила две серии супер популярных марок на эту тематику.

Также "Укрпочта" выпустит марку "Доброго вечора, ми з України" - еще одна супер-популярная фраза времен нынешней войны.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.