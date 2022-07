В субботу, 2 июля, Генштаб ВСУ сообщил, что на юге Украины благодаря контрнаступлению ВСУ военные РФ оставили населенный пункт Ивановка в Херсонской области. Однако ситуация на востоке остается напряженной.

Об этом говорится в вечерней сводке.

Так, на Донецком направлении противник немного продвинулся и закрепляется в районе населённого пункта Верхнекаменка.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы и Берестового, пытались провести разведку боем, но украинцы отбили наступление.

На Славянском направлении враг обстреливал из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенкового. Штурмовые действия в районе Богородичное ВСУ успешно отбили.

Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его.

В Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Обстреливал украинские позиции из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Белорусские войска, стоя в приграничных районах Брестской и Гомельской областей проводят тренировки наведению понтонных переправ. Однако пока признаков наступления нет.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

