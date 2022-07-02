В субботу, 2 июля, в Украине идет уже 129-й день войны с РФ.

Армия РФ продолжает обстреливать города на юге Украины ракетами. Вчера ночью в Сергеевке Одесской области ракета, выпущенная с российского самолета над Черным морем, разрушила жилую девятиэтажку. Еще одна попала в расположенную рядом базу отдыха. По данным на вечер 1 июля погиб 21 человек.

По Николаеву 1 июля прилетело 10 ракет.

В Луганской области продолжаются бои на подступах к Лисичанску. В Донецкой враг пытается наступать на Бахмут и Покровск.

Подробнее о том, что происходил вчера - в итогах за 1 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

2 июля

10.24 Вернувшаяся из российского плена парамедик "Тайра" (Юлия Паевская) дала интервью Deutche Welle, рассказав о своем пребывании "на той стороне".

"За все время у меня не было не то что каких-то комфортных для женщины вещей, у меня ничего не было. В чем я была - это один комплект белья, одни штаны, кроссовки и немного одежды, и все. Все остальное у меня отобрали, у меня ничего не было. Мне не предоставили ни телефонной связи, ни медицинской помощи. Однажды позже фельдшер мне помогла, и это было очень достойно, но один раз. Я не буду говорить о пытках и психологическом давлении, хотя оно было страшным", - рассказывает Тайра.

По ее словам, ее содержали в Донецком СИЗО. "Кормят более или менее, умереть от голода не получится. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали. В камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. У остальных также не было никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным", - говорит Юлия.

Кроме того, она раскрыла некоторые детали своего задержания: "Я была все эти три недели в мариупольском госпитале и оказывала помощь, помогала на сортировке, которая является очень важным этапом приема раненых. В этом госпитале было много детей и женщин в подвалах, потому что у госпиталя был генератор и достаточно воды, были женщины с малыми детьми. Был свободный автобус. И я просто собрала тех женщин с детьми, посадила в автобус и уехала в Запорожье, потому что они просились на украинскую сторону. И прошла информация от местных, что можно пройти по коридору, что многим людям удалось пройти. Я решила рискнуть. Я знаю, что с женщинами и детьми ничего страшного не произошло".

10.19 Минобороны РФ сообщает, что начальник Генштаба армии РФ Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в войне в Украине. Где именно он был - не уточняется.

10.15 Скандал с украинской активисткой Дарьей Каленюк, исполнительным директором Центра по борьбе с коррупцией, случился в аэропорту Франкфурта. О нем рассказывает издание Bild.

Все началось с того, что охранник обнаружил в сумке девушки листовки с текстом "Вооружайте Украину, немедленно!". Она везла их в Мадрид, где готовилась демонстрация к саммиту НАТО. Увидев их, охранник резко изменился в лице и заявил Каленюк, что "это не его война", а содержание листовок "провоцирует третью мировую". На что Каленюк заявила, что немцы оплачивают эту войну, "покупая газ у России".

Ответ охранника был еще более резок: "Идите! Убивайте больше русских". Каленюк ответила: "Я сделаю это из вашего оружия".

Эту историю девушка изложила в твиттере, посетовав, что это позиция охранника отражает мнение определенных кругов немецкого общества, и канцлер Шольц, по мнению Каленюк, им потакает. На ее пост обратила внимание федеральная полиция. Начато расследование, но пока личность охранника из аэропорта Франкфурта установить не удалось.

10.10 Сообщают о прилётах в Константиновке (подконтрольная Украине часть Донецкой области).

10.05 Пишут о сильном прилете в подконтрольной "ДНР" Макеевке, район Чайкинского кольца.

09.54 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы.

Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью BBC.

Труханов заявил, что британского премьера наградили почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, Джонсон автоматически получает звание почетного гражданина Одессы.

"Это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе господин Джонсон станет первым почетным гражданином города – подданным Великобритании, за все время существования награды – с 1862 года", - заявил Труханов.

09:42 Генштаб ВСУ показал видео уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь".

09:34 Губернатор Виталий Ким о вчерашних обстрелах Николаева:

"Утром, 1 июля, по Николаеву были нанесены 12 ракетных ударов. Обстреляна портовая инфраструктура и частные предприятия. Среди них производство духов и извести.

По информации военной комендатуры обороны города Николаева, одна из вражеских ракет была сбита".

09:30 Крупная промышленность Европы может этой зимой столкнуться с урезанием газа, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на главу Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бироля.

"Если зима будет морозной и длинной и не будет принято никаких мер, то я бы не исключал возможности рационирования природного газа в Европе, начиная с крупного промышленного оборудования", - заявил он.

На нехватку газа будет влиять политика России, которая снижает поставки в Европу, и восстановление экономического спроса в Китае.



Министр климата и энергетики Дании Дан Йоргенсен уже заявил возможности введения своеобразной "карточной системы" на энергию, если Европа перестанет импортировать российский газ.

09:28 "Репортеры без границ" призвали украинские власти прекратить "неправомерные ограничения на работу журналистов на местах".

"По меньшей мере, девять тысяч репортеров освещают войну в Украине. Помимо риска для жизни на фронте, им приходится сталкиваться с трудностями при получении доступа к определенным местам, при фотографировании, а иногда и с беспричинными задержаниями", - сообщили в организации.

Она призвала украинское правительство устранить препятствия для работы прессы.

"В демократической стране война – не повод препятствовать работе журналистов. Законные ограничения, связанные с вопросами национальной безопасности, должны быть пропорциональны", - заявляют "Репортеры".

09:13 В Славянске за вчерашний день погибло четыре мирных жителя, семеро получили ранения.

"Под обстрел попал микрорайон Лиманы, улицы Барвенковская, Подгорная, Данилевского", - сообщил мэр города Вадим Лях.

По его словам, Славянск обстреляли кассетными снарядами.

09:10 Вчера ВСУ под Лисичанском отбили две крупных попытки наступления, сообщил губернатор Сергей Гайдай.

Первое - на Верхнекаменку, где расположен Лисичанский НПЗ.

Отметим, что в утренней сводке Генштаба говорилось о наступлении на Верхнекаменское - село на трассе Лисичанск-Северск, которое находится западнее Верхнекаменки (где, кстати, россияне уже несколько дней находятся и ведут бои за выход на бахмутскую трассу).

Второе наступление - на желатиновый завод к югу от Лисичанска. Там, по данным Гайдая, произошла разведка боем. То есть сегодня здесь, судя по всему, будут основные бои.

09:00 Газета The Washington Post публикует фоторепортаж с линии фронта, где в распоряжении ВСУ появились ракетные установки Himars. С экипажем одной из них пообщался корреспондент издания.

08:50 В Пентагоне заявили, что россияне ушли с острова Змеиный благодаря антикорабельным ракетам "Гарпун".

"Мы рассматриваем это событие как то, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на россиян, в том числе с помощью ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели и атаковали корабль снабжения", - заявил представитель ведомства вчера вечером.

"Таким образом, украинцы очень усложнили россиянам поддержку там операций и сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно, Россия покинула остров", - отметил чиновник.

08:45 Одесский праворадикальный активист Демьян Ганул подал петицию Зеленскому о введении в школьной программе предмета "Русофобия".

Как альтернатива предлагается заменить этим предметом русскую литературу.

За двое суток петиция набрала 305 голосов. Для того, чтобы ее рассмотрели, нужно 25 тысяч подписей.

08:40 Ключевое из утренней сводки украинского Генштаба:

1. В Беларуси в рамках учений продолжается вручение повесток, а врачам запретили выезжать из страны (официально в Минске этого не подтверждали).

2. К северу от Харькова бои идут в направлении Кочубеевка - Дементиевка.

3. Под Славянском россияне вели бои в Богородичном, пытаясь полностью захватить село.

4. В Луганской области было наступление на Верхнекаменское (по данным ВСУ, отбито). Это село контролирует дорогу из Лисичанска в Северск Донецкой области. Является одним из элементов окружения Лисичанска.

08:00 Мощные взрывы в Харькове и Николаеве под утро.

В Николаеве их уже подтвердили официально. По Харькову телеграм-каналы публикуют фото дымного столба на месте взрыва.