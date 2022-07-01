Война "состарила" украинцев и через год-два может быть всплеск онкологии и инсультов - Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко считает, что вызванное войной психоэмоциональное напряжение ускорило старение украинцев.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
По его словам, то что украинцы видят события, связанные с войной почти в прямом эфире, очень влияет на психоэмоциональное состояние.
"По предварительным подсчетам и исследованиям, проводившимся ведущими учеными, такое продолжительное воздействие на психоэмоциональное состояние человека приводит к тому, что он биологически стареет на 10-15 лет раньше", - сказал министр.
И пояснил, что это значит, что "сейчас нас в 40 лет "догоняют" болезни, которые обычно случались в 60 лет".
Также глава МОЗ спрогнозировал, что уже через год-два могут вырасти онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инфаркты и инсульты.
Напомним, что ранее глава МОЗ говорил, что из-за войны инфаркты и инсульты приведут к высокой смертности, особенно в районах, где есть проблемы с медицинской и транспортной инфраструктурой.
Также по словам Виктора Ляшко, из-за вызванных войной психических расстройств 3-4 миллионам украинцев потребуются лекарства.