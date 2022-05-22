Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил на открытии ассамблеи Организации о крайне тяжелых последствиях российско-украинской войны для здоровья человечества.

"Там, куда приходит война, вскоре за ней следуют и голод, и болезни", - сказал он.

Говоря о войне в Украине, уроженец Эфиопии Гебреисус сказал, что смотрит на нее с политической точки зрения. "Я сам - дитя войны", - напомнил он.

По словам главы ВОЗ, с точки зрения здравоохранения мир сегодня столкнулся с критическими вызовами - "сочетанием эпидемий, засух, голода и войны, которое подогревается переменами климата, неравенством и политическим соперничеством".

Разделенный мир не может противодействовать кризисам такого масштаба, как, например, пандемия коронавируса, подчеркнул Гебреисус. “Мы должны выбрать здоровье ради мира", - сказал он.

194 государства, входящие в ВОЗ, впервые собрались очно с начала пандемии коронавируса.

Украина собирается во вторник внести на обсуждение ассамблеи резолюцию.

В ней резко осуждается российское военное вторжение, в особенности более 200 случаев, когда ударам подвергались медицинские объекты, включая больницы и автомобили скорой помощи.

В проекте резолюции выражается тревога по поводу "чрезвычайной медицинской ситуации в Украине" и подчеркиваются мрачные последствия идущей войны для остального мира - в частности то, как перебои с поставками украинского зерна углубляют глобальный кризис продовольственной безопасности.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.