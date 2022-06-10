Украинцы "постарели" на 15–20 лет из-за войны с Россией.

Такое мнение высказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Фейгин Live".

По словам главы МОЗ, те возрастные болезни, которые раньше настигали людей в 60 лет, теперь настигнут украинцев в 40–45, "в частности, из-за психологических изменений в нашем организме".

Министр добавил, что из-за войны инфаркты и инсульты приведут к высокой смертности, особенно в районах, где есть проблемы с медицинской и транспортной инфраструктурой.

Напомним, по словам Виктора Ляшко, из-за вызванных войной психических расстройств 3-4 миллионам украинцев потребуются лекарства.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине повреждены около 500 больниц. Также 40 медучреждений разрушены и не подлежат восстановлению.

Также "Страна" сообщала, что в безопасных регионах Украины снова начали делать плановые операции больным.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.