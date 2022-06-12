В Центре общественного здоровья объяснили, как даже в такое непростое время для страны и медицинской системы соблюдать простые правила профилактики здоровья.

Если у вас еще нет семейного врача – подпишите с ним декларацию. Выбрать врача можно в системе helsi или по рекомендации друзей и знакомых. Раз в год видеться со своим семейным врачом - это норма. Врач замеряет ваше артериальное давление, даст советы по диете, направит на общие анализы и просмотрит ваш календарь прививок.

Вот перечень бесплатных профилактических осмотров: Гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания (для мужчин 40 лет и старше, женщин 50 лет и старше – каждые 2 года); сахарный диабет (мужчины и женщины 45 лет и старше – каждый год); ВИЧ (Быстрый тест на выявление антител к ВИЧ – каждый год); Туберкулез (Проведение скринингового анкетирования – ежегодно); Рак молочной железы (всем женщинам с 40 лет нужно делать маммографию – каждые 2 года); Колоректальный рак (мужчины и женщины 50-75 лет - каждые 2 года, при наличии факторов риска - каждый год). Рак предстательной железы (ежегодные профилактические осмотры мужчинам 50 лет и старше). Скрининговое гинекологическое обследование для предотвращения онкологических заболеваний у женщин (с 15 лет и если женщина живет половой жизнью – ежегодно).

Отказаться от вредных привычек, а начать новые. То есть бросить курить и не злоупотреблять алкогольными напитками; пить больше воды; здорово питаться - меньше соли и сахара, больше фруктов и овощей, больше движения – тренироваться не только в спортзале, а делать упражнения дома, приседать, подниматься по лестнице пешком; Играть на свежем воздухе; соблюдать режим сна.

Постарайтесь уменьшить чтение новостей в течение дня. Контролируйте свое экранное время;

Поддерживайте социальные связи, разговаривайте с друзьями, родственниками, поддерживайте тех, кому сейчас тяжело;

Следите за личной гигиеной;

Практикуйте безопасный секс;

Вакцинируйтесь. Получите бустерную дозу вакцины COVID-19. Ревакцинируйтесь от дифтерии и столбняка, ведь прививку нужно делать каждые 10 лет.

Напомним, ВОЗ опровергла миф, что электронные сигареты менее вредны для экологии, чем обычные.

Ранее медики напомнили украинцам о необходимости наверстать пропущенные во время войны прививки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.