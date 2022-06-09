Минздрав напоминает украинцам о необходимости наверстывать пропущенные из-за войны прививки, если такие имеются.

Об этом говорится в сообщении на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Если вы уехали в другую страну, вам нужно предоставить врачу один из документов, подтверждающих сделанные прививки. Врач сравнит их с вакцинальным календарем своей страны и проконсультирует о схеме вакцинации, которой следует придерживаться.

Если вы в Украине, то стоит обратиться к своему или любому ближайшему семейному врачу или педиатру.

Если какая-либо из доз вакцины пропущена, независимо от того, сколько времени прошло, не нужно начинать серию вакцинации сначала. Необходимо ввести недостающие дозы по графику с соблюдением минимальных интервалов.

Ранее Минздрав показал украинцам, как должен выглядеть международный сертификат о прививке, выданный за границей.

Также медики напомнили украинским военным о необходимости делать ревакцинацию от дифтерии и столбняка.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.