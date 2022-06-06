Министерство здравоохранения Украины рассказало о зубной боли. По словам специалистов из Минздрава, причины зубной боли могут быть разные: холодная или горячая, сладкая или кислая. При этом дискомфорт исчезает, как только прекращается действие раздражителя.

Но иногда зубная боль возникает из-за бактерий, вызывающих пульпит, периодонтит и так далее.

Если боль возникает от:

попадания еды;

после надкусывания чего-либо;

как реакция на холодное или горячее,

то стоит принять обезболивающую таблетку. Также важно проконсультироваться с врачом, если такие эпизоды повторяются. В Минздраве напомнили, что если зубная боль длится больше часа - нужно обратиться к врачу.

Инфографика: Міністерство охорони здоров'я

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