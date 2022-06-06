Медики рассказали, что делать при зубной боли. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Украины рассказало о зубной боли. По словам специалистов из Минздрава, причины зубной боли могут быть разные: холодная или горячая, сладкая или кислая. При этом дискомфорт исчезает, как только прекращается действие раздражителя.

Но иногда зубная боль возникает из-за бактерий, вызывающих пульпит, периодонтит и так далее. 

Если боль возникает от: 

  • попадания еды;
  • после надкусывания чего-либо;
  • как реакция на холодное или горячее,

то стоит принять обезболивающую таблетку. Также важно проконсультироваться с врачом, если такие эпизоды повторяются. В Минздраве напомнили, что если зубная боль длится больше часа - нужно обратиться к врачу.

Что делать в случае если болит зуб

 

Инфографика: Міністерство охорони здоров'я

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