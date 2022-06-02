Медики рассказали украинцам, что такое скарлатина и как лечить это заболевание. Инфографика
В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали о том, что такое скарлатина, чем опасна эта болезнь и как ее лечить.
Об этом МОЗ пишет в Facebook, приводя соответствующую инфографику.
Скарлатина - это острое инфекционное заболевание, которым чаще всего болеют дети.
Главным симптомом скарлатины является сыпь, которая:
- возникает в первые два дня после инфицирования;
- концентрируется на сгибах конечностей, складках тела, на шее и на животе;
- на языке появляется белый налет, который постепенно исчезает в течение 4-5 дней, однако после этого язык приобретает яркий малиновый цвет.
Кроме того, помимо сыпи, при скарлатине вероятны следующие симптомы:
- боль в горле, ангина;
- повышение температуры тела;
- шелушение кожи;
- увеличение подчелюстных или шейных лимфоузлов.
Какое же лечение при скарлатине? Медики рекомендуют:
- постельный режим;
- курс антибиотиков по назначению врача;
- обильное питье;
- облегчение состояния при помощи медикаментов при боли в горле и повышенной температуре тела.
В МОЗ добавили, что вакцинации против скарлатины не существует, однако у тех, кто переболел, вырабатывается дальнейший иммунитет к этому заболеванию.
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