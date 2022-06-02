В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали о том, что такое скарлатина, чем опасна эта болезнь и как ее лечить.

Об этом МОЗ пишет в Facebook, приводя соответствующую инфографику.

Скарлатина - это острое инфекционное заболевание, которым чаще всего болеют дети.

Главным симптомом скарлатины является сыпь, которая:

возникает в первые два дня после инфицирования;

концентрируется на сгибах конечностей, складках тела, на шее и на животе;

на языке появляется белый налет, который постепенно исчезает в течение 4-5 дней, однако после этого язык приобретает яркий малиновый цвет.

Кроме того, помимо сыпи, при скарлатине вероятны следующие симптомы:

боль в горле, ангина;

повышение температуры тела;

шелушение кожи;

увеличение подчелюстных или шейных лимфоузлов.

Какое же лечение при скарлатине? Медики рекомендуют:

постельный режим;

курс антибиотиков по назначению врача;

обильное питье;

облегчение состояния при помощи медикаментов при боли в горле и повышенной температуре тела.

В МОЗ добавили, что вакцинации против скарлатины не существует, однако у тех, кто переболел, вырабатывается дальнейший иммунитет к этому заболеванию.

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