Что делать при химической атаке или аварии на химпредприятии. Инструкция от МОЗ
Минздрав опубликовал инструкцию, что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии.
В случае химической атаки или аварии на химпредприятии требуется:
- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
- заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
- включить телевизор или радио для получения следующих инструкций;
- предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
- выключить бытовые приборы и газ.
"При эвакуации возьмите с собой аптечку с лекарством первой необходимости. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором пищевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком). Оставьте помещение, используя лестницу. На улице не бегите, не прикасайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте. Как можно скорее оставьте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра", - говорится в сообщении.
Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Также Минздрав публикует инструкцию, какую первую помощь следует оказывать при отравлении химическими веществами:
- Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух
- В течение 15 минут нужно смывать с пострадавшего возможное загрязнение и сменить его одежду на чистую
- Также следует промыть пострадавшему глаза и дать выпить как можно больше воды.
Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України
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