Что делать при химической атаке. Фото: Pixabay

Минздрав опубликовал инструкцию, что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии.

В случае химической атаки или аварии на химпредприятии требуется:

  • плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
  • заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включить телевизор или радио для получения следующих инструкций;
  • предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
  • выключить бытовые приборы и газ.

"При эвакуации возьмите с собой аптечку с лекарством первой необходимости. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором пищевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком). Оставьте помещение, используя лестницу. На улице не бегите, не прикасайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте. Как можно скорее оставьте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра", - говорится в сообщении.

Что делать при химической атаке

 

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України 

Также Минздрав публикует инструкцию, какую первую помощь следует оказывать при отравлении химическими веществами:

 

  1. Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух
  2. В течение 15 минут нужно смывать с пострадавшего возможное загрязнение и сменить его одежду на чистую
  3. Также следует промыть пострадавшему глаза и дать выпить как можно больше воды.

Что делать при химической атаке

 

Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України 

Ранее "Страна" публиковала инструкцию от медиков о том, как сберечь психику детей во время войны и избежать нервных тиков.

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