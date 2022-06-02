В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) опубликовали статистику о том, сколько родилось детей в Украине с начала войны с Россией.

Об этом МОЗ пишет в Facebook.

С начала вторжения России украинские врачи приняли более 48 тысяч родов. Больше всего родилось малышей во Львовской области - 4 372 ребенка, в Днепропетровской области - 3 873 ребенка и в Одесской области - 3 441 ребенок.

"Важно, что беременные женщины по-прежнему имеют право выбирать медучреждение, где наблюдаться и где рожать. Если из-за боевых действий женщина переехала в другой регион и имеет статус внутриперемещенного лица, она может получить необходимую медицинскую помощь бесплатно. Это касается и оставшихся женщин в регионах, где доступ к медпомощи затруднен из-за боевых действий, и есть необходимость сменить больницу. Независимо от срока беременности и того, становилась ли беременная раньше на учет, она может выбрать любую ближайшую больницу, которая оказывает медицинскую помощь по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях" и рассчитывать на медицинское сопровождение бесплатно", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы публиковали истории украинок, которые рожали под звуки сирен.

Также "Страна" сообщала, что первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила, что беременна и назвала пол ребенка.