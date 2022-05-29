Все больше украинцев, которые в результате войны уехали за границу, возвращаются домой. У многих из них возникает вопрос, как подтвердить прививки, сделанные за границей, по возвращении в Украину? Согласно Международным медико-санитарным правилам, лицам, получающим признанные ВОЗ прививки, должны выдать международное свидетельство о прививках по определенной форме.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало инфографику, как должно выглядеть свидетельство и какая информация должна быть указана в нем.

На сертификате, кроме имени и фамилии привитого, должна быть дата, название вакцины, номер партии, дата, с которой действует сертификат и конечная дата действия. Также на нем должно быть имя и подпись врача и печать медицинского заведения.

"Когда вы приедете в Украину, предоставьте полученный за границей сертификат семейному врачу или педиатру. Врач внесет информацию в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ)", - пишет Минздрав.

Инфографика: МОЗ

Недавно Министерство здравоохранения Украины рассказало о том, как во время военного положения работают карантинные правила. Мы рассказывали про основные правила карантина во время войны.

Также "Страна" писала, что медики предупредили украинцев об опасности краснухи и призвали вакцинироваться.