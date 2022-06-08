Из-за войны и постоянных обстрелах многие украинцы перемещаются с места на место и не всегда могут взять с собой необходимые меддокументы. Поэтому Минздрав опубликовал информацию о том, как восстановить медицинские документы.

Чтобы восстановить результаты обследования, медицинскую карточку, результаты проведенных стационарных и оперативных вмешательств и реабилитационных рекомендаций, необходимо обратиться к семейному или любому другому врачу первичного звена по месту нахождения.

"Врач примет решение о восстановлении утраченных документов и при необходимости проведет дополнительные обследования для возобновления дальнейшего лечения", - сообщают в Минздраве.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Для того, чтобы восстановить утраченные документы, принадлежащие лицу с инвалидностью, необходимо обратиться в орган социальной защиты, имеющий доступ в Центральный банк лиц с инвалидностью и сделать соответствующую выписку.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Чтобы восстановить другие медицинские документы и справку МСЭК (Медико-социальная экспертиза), следует обратиться в медико-социальную экспертную комиссию по месту нахождения.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Мы рассказывали, что в Минздраве напоминают украинским военным о необходимости сделать ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Прививку нужно делать раз в 10 лет.

Также "Страна" писала, что Минздрав делится советами, как справиться с нарушением режима сна, чтобы нормально высыпаться в условиях войны.