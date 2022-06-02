Медики объяснили украинцам, как распознать симптомы туберкулеза у детей
В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) рассказали, как вовремя распознать симптомы туберкулеза у детей.
Об этом МОЗ пишет в Facebook.
Что следует знать, чтобы не пропустить заболевание туберкулезом у малышей и вовремя обратиться за медицинской помощью? Чаще всего дети инфицируются туберкулезом от своего близкого окружения – родителей, опекунов или других, с кем они находятся в длительном и тесном контакте. Поэтому так важно, зная об этом, пройти обследование.
На ранних этапах проявления туберкулез легко спутать с другими детскими заболеваниями. К симптомам туберкулеза у детей относятся следующие признаки:
- слабость;
- отсутствие аппетита;
- кашель более 2-х недель;
- длительное повышение температуры (37°С и выше);
- ночная потливость;
- потеря веса;
- невозможность сконцентрироваться на игре или обучении;
- ухудшение сна;
- неестественная бледность кожи, появление блеска в глазах.
"Если у вашего ребенка есть хотя бы несколько из перечисленных симптомов, не откладывайте и лучше обратитесь к врачу", - рекомендуют в ведомстве.
Ранее мы писали, что медики напомнили украинцам о необходимости вакцинации детей от туберкулеза во время войны.
Также "Страна" рассказывала, что медики сообщили, сколько украинцев заболели туберкулезом в апреле.