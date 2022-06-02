В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) рассказали, как вовремя распознать симптомы туберкулеза у детей.

Об этом МОЗ пишет в Facebook.

Что следует знать, чтобы не пропустить заболевание туберкулезом у малышей и вовремя обратиться за медицинской помощью? Чаще всего дети инфицируются туберкулезом от своего близкого окружения – родителей, опекунов или других, с кем они находятся в длительном и тесном контакте. Поэтому так важно, зная об этом, пройти обследование.

На ранних этапах проявления туберкулез легко спутать с другими детскими заболеваниями. К симптомам туберкулеза у детей относятся следующие признаки:

слабость;

отсутствие аппетита;

кашель более 2-х недель;

длительное повышение температуры (37°С и выше);

ночная потливость;

потеря веса;

невозможность сконцентрироваться на игре или обучении;

ухудшение сна;

неестественная бледность кожи, появление блеска в глазах.

"Если у вашего ребенка есть хотя бы несколько из перечисленных симптомов, не откладывайте и лучше обратитесь к врачу", - рекомендуют в ведомстве.

Ранее мы писали, что медики напомнили украинцам о необходимости вакцинации детей от туберкулеза во время войны.

Также "Страна" рассказывала, что медики сообщили, сколько украинцев заболели туберкулезом в апреле.