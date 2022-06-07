ВОЗ опровергла миф, что электронные сигареты менее вредны для экологии, чем обычные
Всемирная организация здравоохранения развеивает миф, что электронные устройства для курения менее вредны для окружающей среды, чем табак.
Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook.
Дело в том, что каждое электронное устройство для курения содержит химическую батарейку. В Украине их не перерабатывают, поэтому большинство из них попадают в свалки, а оттуда — в окружающую среду.
Также пластик, который является основой корпуса и некоторых одноразовых элементов электронных сигарет, отрицательно влияет на окружающую среду.
А в окурках содержится фольга и пластик.
"Безопасного курения не существует. Не поддавайтесь на попытки табачной промышленности отвлечь внимание от вреда для окружающей среды и здоровья!", - призывают медики.
Напомним, что в Украине с 11 июля запретят курить айкос и другие электронные сигареты в общественных местах.
Также в МОЗ рассказали, как влияет на организм сигарета: образуются холестериновые бляшки и учащается сердцебиение.
Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.