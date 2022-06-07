Всемирная организация здравоохранения развеивает миф, что электронные устройства для курения менее вредны для окружающей среды, чем табак.

Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Дело в том, что каждое электронное устройство для курения содержит химическую батарейку. В Украине их не перерабатывают, поэтому большинство из них попадают в свалки, а оттуда — в окружающую среду.

Также пластик, который является основой корпуса и некоторых одноразовых элементов электронных сигарет, отрицательно влияет на окружающую среду.

А в окурках содержится фольга и пластик.

"Безопасного курения не существует. Не поддавайтесь на попытки табачной промышленности отвлечь внимание от вреда для окружающей среды и здоровья!", - призывают медики.

Напомним, что в Украине с 11 июля запретят курить айкос и другие электронные сигареты в общественных местах.

Также в МОЗ рассказали, как влияет на организм сигарета: образуются холестериновые бляшки и учащается сердцебиение.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.