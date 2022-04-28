Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

"Оккупанты имитируют бурную деятельность, предлагают людям работать на уборках за паек, но люди отказываются. На сегодняшний день в городе осталось 10-12 тысяч жителей. Россияне даже выпустили пропагандистскую листовку, в которой рассказывается, что в городе будет и свет, и вода. Но мы понимаем, что сейчас там не может быть никаких коммуникаций, потому что для этого нужны большие деньги - везде оборваны провода и повалены столбы", - рассказывает он.

Кроме этого, Мацокин добавил, что сейчас в Изюме сложная гуманитарная ситуация.

"Возможно, у кого-то были денежные сбережения, но сейчас люди вынуждены тратить эти средства на соль, спички или какие-то крупы. Цены на местном рынке соответствующие: за банку тушенки 200 грн, за палку колбасы - 300 грн, за пачку сигарет - 300 грн. С лекарствами в городе тоже очень сложно. Тем более это большая проблема для тех, кому нужно постоянное лечение. По непроверенной информации, некоторые местные врачи уже вышли работать в больницы. Это не означает сотрудничество с оккупантами, потому что кто-то ведь должен предоставлять помощь людям. При этом сейчас даже у врачей нет абсолютно никаких лекарств", - говорит Мацокин.

"Сейчас у нас соединение с одной стороны города на другую осуществляется через единственный уцелевший пешеходный мост. Люди там стоят по два-три часа – у них полностью проверяют паспортные данные, мужчин раздевают на предмет татуировок или националистических знаков. У одного моего знакомого обыск был девять раз - он рассказывает, что теперь они даже не складывают вещи. Оккупанты ищут какое-то оружие, участников АТО и полицейских. В Изюме были случаи, когда оккупанты депортировали местных жителей на территорию РФ.

Например, один раз они пригнали автобус - в него сели четыре человека. Есть ситуации, когда жители сами выезжают в Белгород. Но в основном, чтобы не попасть в фильтрационные лагеря, люди пытаются ехать на частном транспорте или нанимают водителей. Говорят, что только до Белгорода стоит около 20 российских блокпостов и все они, как рулетка. Оккупанты обыскивают телефоны и личные вещи, приглашают людей для каких-то бесед, раздевают мужчин до белья. А люди все равно выезжают, потому что здесь небезопасно. Сначала они едут на Купянск, а дальше их пути расходятся. Есть возможность поехать в Белгород и дальше направляться к границам с Прибалтийскими республиками - оттуда можно попасть и в Германию, и в Польшу", - сообщает Мацокин.

Также он добавил, что в Изюме россияне захватили местную радиостанцию, на которой теперь вещают российские радио-каналы.

Пропагандистские листовки российских оккупантов в Изюме.

Ранее мы писали, что на оккупированных территориях Харьковщины могут провести "референдум о политическом будущем области".

Также "Страна" сообщала, что армия РФ активизирует наступление, враг пытается захватить два населенных пункта под Изюмом.

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Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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