Ежегодно употребление табака в различных формах (сигареты, кальяны, бездымные табачные изделия, сигары и т.д.) убивает более 8 млн человек. Но вредна для организма даже одна сигарета. В Министерстве здравоохранения рассказали, как пагубно одна сигарета влияет на организм человека.

Сразу после того, как человек закурил:

Слизистая носовой полости и пищевода раздражается из-за воздействия химических веществ и дыма.

Из-за раздражения бронхов возможен кашель. Длительное воздействие дыма может привести к одышке и появлению хрипов в легких.

Полезные бактерии в полости рта погибают, что приводит к ощущению сухости и неприятному запаху изо рта. Возможно воспаление десен.

Движения мышц лица, которые вы делаете, когда втягиваете губами дым, в долгосрочной перспективе обуславливают появление мелких морщин вокруг рта, которые характерны только для курильщиков.

Инфографика: МОЗ

Уже через 20-30 минут, как только никотин попадает в кровь, начинаются процессы, негативно влияющие на самочувствие:

Учащается пульс и растет кровяное давление. Сердце курильщиков совершает на 3 удара в минуту больше, чем сердце некурящих.

Мозговые структуры выделяют химические вещества, вызывающие очень кратковременное чувство расслабленности, эйфории, а также желание есть.

Нарушается способность организма правильно расщеплять и выводить липопротеины низкой плотности - "плохие" жиры. Они в большем количестве остаются в кровотоке, как результат склеиваются и образуют холестериновые бляшки в сосудах.

В результате вдыхания табачного дыма, который попадает не только в дыхательные пути, но и в желудочно-кишечный тракт, раздражается слизистая пищевода и желудка, что приводит к чрезмерной выработке желудочного сока.

Инфографика: МОЗ

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