Министр аграрной политики Николай Сольський в комментарии "Стране" сообщил, сколько тонн зерна Украина экспортировала за июнь.

"Приблизительно 2 млн. тонн зерна Украина экспортировала в июне. Нам нужно в месяц выйти на объём 4-5 млн. тонн. Это реально, но вопрос времени. Не откроют порты, будет позже, если откроют - раньше", - отметил Сольский.

Также по словам Сольского, ситуация с логистикой украинского экспорта через порты Румынии и Польши ухудшится в связи с тем, что поляки и румыны соберут свой урожай и будут его экспортировать теми же маршрутами и через те же порты.

"Конечно, ухудшится. Существенно. Насколько существенно - не знает никто, потому что с такой ситуацией сталкиваемся впервые", - сообщил министр аграрной политики.

Кроме этого, Сольский заявил, что Россия украла у Украины ориентировочно от 500 до 800 тысяч тонн зерна.

"Если оценивать по международным ценам, россияне украли у нас зерна приблизительно на сумму 150 - 250 млн долларов", - сказал Николай Сольский.

Ранее The Guardian со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что в июне экспорт зерна в Украине упал на 43% в годовом исчислении до 1,41 млн тонн.

Кроме того, еще несколько дней назад сообщалось, что в этом году Россия вывезла с захваченной части Украины минимум 400 тысяч тонн зерна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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