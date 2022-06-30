Из Бердянска россияне начали вывозить зерно, которое украли у Украины. Судно, на котором семь тысяч тонн зерна, вышло из местного порта.

Назначенный россиянами "председатель администрации области" Евгений Балицкий заявил, что первое судно с зерном вышло из порта Бердянска.

Балицкий сообщает, что "7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", а безопасность сухогруза обеспечивается Черноморским флотом РФ.

Напомним, только за один месяц РФ украла украинского зерна на 2 млрд грн.

Также сообщалось, что, по данным на 26 июня, Россия вывезла с захваченной территории Украины около 400 тысяч тонн зерна. Это почти треть всего сырья, которое было там на момент оккупации.

Вместе с тем, сегодня в Зеленодольске оккупанты разбомбили склад с зерном на 40 тонн.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

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