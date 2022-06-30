В Румынии сошли с рельсов вагоны "Укрзализныци", перевозившие украинское зерно в порт. Фото
В Румынии частично сошел с рельсов поезд, который возвращался из порта Констанца после перевозки украинского зерна. На момент аварии вагоны были пустые.
Об этом сообщает местное издание Club Feroviar.
С рельсов сошли 11 вагонов из 32. Вагоны принадлежат "Укрзализныце".
Инцидент произошел на участке железной дороги между населенными пунктами Паскани и Яссы.
В результате аварии было заблокировано движение железнодорожного транспорта на обеих линиях.
Причина инцидента пока неизвестна.
Опубликованы фотографии с места инцидента.
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