В Румынии частично сошел с рельсов поезд, который возвращался из порта Констанца после перевозки украинского зерна. На момент аварии вагоны были пустые.

Об этом сообщает местное издание Club Feroviar.

С рельсов сошли 11 вагонов из 32. Вагоны принадлежат "Укрзализныце".

Инцидент произошел на участке железной дороги между населенными пунктами Паскани и Яссы.

В результате аварии было заблокировано движение железнодорожного транспорта на обеих линиях.

Причина инцидента пока неизвестна.

Опубликованы фотографии с места инцидента.

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