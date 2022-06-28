Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что близок "момент истины" относительно разблокировки украинского зерна.

"Генсек ООН сказал, что сейчас мы близки к моменту истины по разблокированию украинской пшеницы", - сказал Марио Драги во время пресс-конференции после саммита G7.

По его словам, по этому вопросу "есть хорошие новости". Драги заявил, что Россия согласилась, что Украина, Турция и ООН могут сыграть свою роль в разблокировке зерна в украинских портах. Теперь все ждут окончательного "да" Кремля", и оно может прозвучать "очень скоро".

Ранее мы рассказывали, что по итогам посевной Украине не грозит продовольственный кризис, но из-за блокирования черноморских портов Украина потеряла не менее двух третей экспорта зерновых.

Также "Страна" рассказывала, что Россия вывезла с захваченной части Украины минимум 400 тысяч тонн зерна. Однако в мире ищут способы, чтобы не допустить продажи ворованного украинского зерна на мировые рынки. Недавно в Великобритании придумали оригинальный способ борьбы с воровством украинского зерна. Министр охраны окружающей среды Джордж Юстис предложил делать ДНК-тестирование пшеницы, попадающей на международные рынки.