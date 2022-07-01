В июне экспорт зерна в Украине упал на 43% в годовом исчислении до 1,41 млн тонн.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Причиной снижения экспорта является блокировка черноморских портов Украины, которые являются ключевым маршрутом для поставок.

Напомним, что в 2021 году Украина всего экспортировала зерновых культур на 12,3 млрд долларов.

А в этом году Россия вывезла с захваченной части Украины минимум 400 тысяч тонн зерна.

Накануне в Турции заявили о договоренности по созданию в Стамбуле центра по вывозу украинского зерна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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