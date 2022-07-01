Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет провести переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ними вывоз украинского зерна по Черному морю.

Об этом он сказал во время разговора с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, сообщает Anadolu.

"Наши друзья сейчас работают для организации переговоров как с уважаемым господином Путиным, так и с уважаемым Зеленским. Проведем переговоры для реэкспорта сельскохозяйственной продукции. Есть страны, у которых проблемы, мы можем помочь. 20 наших кораблей в Черном море готовы к действиям. После ответа Путина и Зеленского будем определять наши дальнейшие шаги", - заявил Эрдоган.

Напомним, что из-за блокировки России Украина потеряла не менее 2/3 экспорта зерновых. Около 4 млн тонн зерна оказались заблокированными в портах после вторжения России в Украину.

Турция предлагает выступить посредником в вопросе вывоза зерна Черным морем. В Анкаре заявили о договоренности по созданию в Стамбуле центра по вывозу украинского зерна.

Главное опасение Украины, что разминированием, необходимым для выхода кораблей, может воспользоваться Россия для атаки.

Также мы писали, что почти 400 тыс тонн зерна Россия украла и вывезла с захваченных территорий на юге Украины.