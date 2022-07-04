Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который на днях посетил два оккупированных города под Харьковом, приехал в захваченную россиянами Херсонскую область. Об этом пишут российские СМИ.

Сегодня, 4 июля, Кириенко прибыл в Херсон, посетил пункты выдачи российских паспортов и продажи сим-карт, а также отделение российского "Просмязьбанка".

Отметим, что накануне разведка Великобритании сообщила, что в Кремле работают над подготовкой "референдума" в Херсонской области по присоединению региона к РФ.

Также мы писали о том, российские СМИ сообщили о подготовке "ЛДНР" к "референдуму" о присоединении к РФ.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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