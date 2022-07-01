Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко посетил два города Харьковской области – Купянск и Изюм.

Об этом сообщает "Единая Россия" и публикует его фото.

Сообщается, что Кириенко обсуждал с представителями подконтрольных России местных "властей" гражданские вопросы – начало учебного года, соцвыплаты, вопросы здравоохранения, социальную политику.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит на неподконтрольных территориях Харьковской области.

Тем временем в Харькове и области за сутки погиб один мирный житель и шесть ранены.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".