Учебные заведения Мелитополя, который попал под оккупацию РФ, перерегистрировали в Запорожье.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

"Все выпускники мелитопольских школ, университетов, колледжей, училищ и других учебных заведений получат документы по образованию украинского образца", – сообщает мэр.

Ранее оккупанты планировали запустить поезда из Крыма на Херсон и Мелитополь, но в итоге перенесли из соображений безопасности.

Также в оккупированном Мелитополе школьников начнут учить на русском и по пятибальной системе.

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