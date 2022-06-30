Учебные заведения оккупированного Мелитополя перерегистрировали в Запорожье - мэр
Учебные заведения Мелитополя, который попал под оккупацию РФ, перерегистрировали в Запорожье.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
"Все выпускники мелитопольских школ, университетов, колледжей, училищ и других учебных заведений получат документы по образованию украинского образца", – сообщает мэр.
Ранее оккупанты планировали запустить поезда из Крыма на Херсон и Мелитополь, но в итоге перенесли из соображений безопасности.
Также в оккупированном Мелитополе школьников начнут учить на русском и по пятибальной системе.
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