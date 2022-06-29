Украинец, который вместе с врагами пытался захватить Запорожскую область, получил 15 лет тюрьмы
Суд приговорил к 15 годам тюрьмы украинца, который воевал на стороне РФ и участвовал в наступлении на Запорожскую область.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По данным генпрокуратуры, мужчина в начале марта находился в "ДНР" и добровольно пошел на службу, он был назначен на должность командира отделения. После этого он в составе армии РФ участвовал в наступлении на Запорожскую область. Во время боев его взяли в плен.
Суд признал его виновным в государственной измене и участии в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 УК Украины). Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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