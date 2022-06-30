За сутки российские военные нанесли удары по инфраструктуре Индустриального, Основенского и Немышлянского районов Харькова. Также враг обстрелял четыре района Харьковской области, в результате чего погиб один мужчина, еще шесть человек получили ранения, среди них - 11-летняя девочка.

Об этом сегодня, 30 июня, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов у себя в Telegram.

В результате ударов по Харькову есть повреждения домов в Безлюдовке, пострадавших нет. В результате обстрела российскими войсками из РСЗО в Малиновке получили ранения 5 человек, один из них ребенок 11 лет. Попадания произошли, в частности, на территории частных домов, проинформировал Синегубов.

В Золочеве в результате обстрелов повреждены 6 жилых домов и железнодорожная станция Одноробовка.

"В общей сложности за сутки в результате российской агрессии ранения получили 6 гражданских. Изюмский район - 1 человек; Чугуевский - 5 человек, среди них госпитализирован ребенок 11 лет, состояние девочки - среднее. К сожалению, мужчина 55 лет погиб в Изюмском районе", - отметил голова ОВА.

Также он проинформировал, что на территории области продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои, пытаясь сдержать украинских военных.

"Враг ведет обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших военных и по мирным городам и селам. Наносит авиаудары. Наши защитники подавили попытку штурмовых действий врага в районе Дементиевки. Понеся потери, оккупанты проводят перегруппировку своих сил и ведут оборонительные бои," - сообщил Синегубов.

Как писала "Страна", 27 июня после обстрела Харькова погибли пять человек и больше трех десятков ранены.

28 июня армия России обстреляла Циркуны на окраине Харькова, погибли два человека, шестеро ранены.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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