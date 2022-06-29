В Харьковской области сегодня днем войска РФ нанесли удар по кирпичному заводу в Золочеве. Уничтожены его хозяйственные и производственные здания

Об этом "Суспильному" рассказал глава громады Виктор Ковалев.

Также обстрел велся по селу Ивашки. Там уничтожен частный дом и хозяйственная постройка.

Сразу после обстрела по селу ударили еще и с вертолетов.

Ранее армия России обстреляла Циркуны на окраине Харькова. Погибли два человека, шестеро ранены.

Также вчера враг ударил по предприятию в Харькове, начался пожар.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".