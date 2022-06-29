Под Харьковом россияне уничтожили кирпичный завод и частный дом. Видео
В Харьковской области сегодня днем войска РФ нанесли удар по кирпичному заводу в Золочеве. Уничтожены его хозяйственные и производственные здания
Об этом "Суспильному" рассказал глава громады Виктор Ковалев.
Также обстрел велся по селу Ивашки. Там уничтожен частный дом и хозяйственная постройка.
Сразу после обстрела по селу ударили еще и с вертолетов.
Ранее армия России обстреляла Циркуны на окраине Харькова. Погибли два человека, шестеро ранены.
Также вчера враг ударил по предприятию в Харькове, начался пожар.
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